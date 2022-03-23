بيلاروس تطالب أوكرانيا بخفض عدد دبلوماسيها لديها

المصدر: د ب ا

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طالبت بيلاروس أوكرانيا خفض عدد دبلوماسيها في السفارة الأوكرانية في مينسك بحيث يتبقى فقط السفير وأربعة من العاملين، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الانباء البيلاروسية ( بيلتا) نقلا عن وزارة الخارجية .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيلاروس أغلقت القنصلية العامة لأوكرانيا في بريست.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية في رسالة إلكترونية أن بيلاروس طلبت من 12 من دبلوماسيها بمغادرة البلاد.

وأضافت الوزارة أن السفارة الأوكرانية في بيلاروس سوف تستمر في عملها بعدد أقل من العاملين، من بينهم السفير.

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