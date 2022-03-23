روسيا تؤكد الرد بالمثل على قرار بولندا بطرد دبلوماسييها

المصدر: د ب ا

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أكدت موسكو أن حكومة بولندا أبلغتها بقرارها اعتبار 45 دبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيها.

وصرح السفير الروسي لدى وارسو، سيرجي أندرييف، بأن الخارجية البولندية سلمته مذكرة تنص على ترحيل هؤلاء الدبلوماسيين بدعوى ممارستهم أنشطة تجسسية، موضحا أنه يتعين على هؤلاء مغادرة البلاد خلال فترات متباينة أقصاها خمسة أيام.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن السفير القول إن القائمة لا تضم اسمه، وأكد أن العلاقات بين الدولتين لا تزال مستمرة شكليا.

ووصف أندرييف الإجراء البولندي بأنه "لا أساس له"، مؤكدا أن روسيا سترد على قرار وارسو بطرد دبلوماسيين بولنديين من أراضيها، وفقا لمبدأ "المعاملة بالمثل".

ويضم طاقم السفارة الروسية في وارسو حاليا نحو 60 شخصا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على القرار البولندي، إنه يعكس "استمرار السقوط الحر في كافة اتجاهات العلاقات"، محذرا من أن مثل هذا الإجراء لن يبقى بدون رد من جانب موسكو.

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