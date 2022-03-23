الكرملين: روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلا في حالة واحدة فقط

المصدر: أ ف ب

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قال الناطق باسم دميتري بيسكوف لشبكة "سي إن إن" أمس الثلاثاء إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في سياق عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إلا إذا واجهت "تهديدا وجوديا".

وأضاف بيسكوف "لدينا مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".

وكانت كريستيان أمانبور مراسلة شبكة "سي إن إن" الدولية طلبت من المتحدث باسم الكرملين أن يوضح إذا كان "واثقًا" أو "مقتنعًا" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي هو قريب جداً منه، لن يستخدم السلاح النووي في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش الأوكراني الذي ما زال يسيطر على المدن الرئيسية، في وضع سمح له في الأيام الأخيرة بتنفيذ بعض الهجمات المضادة التي مكنته في الجنوب على وجه الخصوص من التقدم على حساب القوات الروسية.

ويعتقد خبراء عسكريون أن الجيش الروسي يعاني من مشكلات لوجستية وفي التواصل.

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