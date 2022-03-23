مسعى أوروبي لتخفيف التأثيرالعكسي للعقوبات

المصدر: عواصم - وكالات

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يناقش وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء بالتكتل خيارات فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وأيضاً وضع خطط لإنهاء اعتماد الاتحاد على موسكو في مجال الطاقة.

وقال وزير الدولة السلوفاكي للشؤون الأوروبية، مارتن كلوس، في بروكسل إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوافق على خطط «للتأكد من أننا لن نموّل العمليات العسكرية الروسية بعد الآن». وتريد ألمانيا التركيز على سد الثغرات في العقوبات الحالية التي تم تبنيها بالفعل ضد موسكو.

وقالت وزيرة المناخ وشؤون الاتحاد الأوروبي الألمانية، آنا لورمان، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تطبيق العقوبات «التي تم تبنيها إلى حد غير مسبوق» باستمرار. ويتجه الاهتمام أيضاً إلى التمويل المتدفق من الاتحاد الأوروبي للكرملين من خلال واردات الطاقة الروسية، والذي أصبح أكثر أهمية بسبب الإحجام عن معاقبة قطاع الطاقة الروسي.

مستوى مرتفع

وثبتت أسعار الوقود في ألمانيا عند مستوى مرتفع وذلك بعد تذبذب قوي صعوداً وهبوطاً خلال الأسابيع الماضية.

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