اليابان غاضبة من إنهاء روسيا مفاوضات الكوريل

المصدر: طوكيو - د ب.أ

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ردت الحكومة اليابانية بغضب بعد إعلان روسيا نيتها إنهاء المفاوضات مع اليابان بشأن جزر الكوريل جنوباً. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس: «سلوك روسيا غير مبرر للغاية وغير مقبول على الإطلاق»، مسجلاً احتجاج طوكيو «الشديد».

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في موسكو الاثنين أنها سوف توقف المحادثات، ووصفت ذلك بأنه رد فعل على «خطوات غير ودية» من جانب طوكيو. كما ألغت روسيا اتفاقاً لسفر اليابانيين بدون تأشيرة إلى جزر الكوريل بعد انضمام اليابان إلى العقوبات الغربية ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وألقت موسكو باللوم على طوكيو قائلة إن الحكومة اليابانية «اختارت عمداً مساراً معادياً لروسيا بدلاً من تطوير تعاون متبادل المنفعة وعلاقات جوار». وتقع مجموعة جزر الكوريل بين روسيا وجزيرة هوكايدو اليابانية. وكانت اليابان خسرت الجزر لصالح الاتحاد السوفيتي بعد استسلامها في الحرب العالمية الثانية، لكنها تطالب بالجزر الأربع الواقعة في أقصى الجنوب، مع إجراء محادثات حول مستقبلها. ووفقاً للحكومة اليابانية، يعيش 18 ألف روسي حالياً في الجزر.

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