مصرع جميع ركاب الطائرة الصينية المنكوبة

المصدر: د ب ا

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ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الثلاثاء أنه لم يتم العثور على ناجين من طائرة الخطوط الجوية الصينية الشرقية التي تحطمت وعلى متنها 132 شخصا في جنوبي الصين.

وعُثر على حطام الطائرة ولكن لم يتم العثور على أحد على قيد الحياة، حسبما ذكر التلفزيون المركزي الصيني، بعد نحو 18 ساعة من تحطم الطائرة.

وشارك عدة مئات من عمال الإطفاء والإنقاذ في جهود البحث.

وسقطت الطائرة وهي من طراز بوينج 737 وتعمل منذ سبع سنوات فجأة من ارتفاع أكثر من ثمانية آلاف متر يوم الاثنين، حسبما ذكرت مراقبة الحركة الجوية.

وكان على متن الطائرة 123 راكبا و9 من أفراد الطاقم، جميعهم مواطنون صينيون، مما يجعل هذا أسوأ حادث طيران في الصين منذ ما يقرب من 12 عاما.

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