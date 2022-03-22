مقتل امرأتين في جريمة خطرة بمدرسة سويدية

المصدر: وكالات

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أصيب عدة أشخاص في مدرسة بمدينة مالمو جنوبي السويد أمس الاثنين، خلال ما وصفته الشرطة بأنها "جريمة خطرة" مشتبه بها.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال أحد الأشخاص ونقل شخصين آخرين على الأقل إلى المستشفى جراء إصابتهما بعد استدعاء عدة سيارات شرطة وإسعاف إلى المدرسة.

ولم يتضح سبب الإصابات ومدى خطورتها في بداية الحادثة التي وقعت في وقت مبكر من المساء، لكن الشرطة قالت إن الوضع بات تحت السيطرة.

وذكرت صحيفة أفتونبلاديت أن مدير المدرسة قال إنه لا يعرف سوى أن "أعمال عنف مميتة" وقعت في المدرسة، التي تردد أنها مدرسة ثانوية.

ووفقا لقناة "إس في تي" المحلية، كان التلاميذ في المبنى في ساعة متأخرة للتحضير لمسرحية موسيقية قبل أن يدخل رجال الشرطة المبنى وهم يشهرون الأسلحة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث، الذي وقع في المدرسة، له علاقة بجرائم العصابات المتفشية في البلاد، والتي أدت إلى تجدد إطلاق النار والانفجارات التي اجتاحت المدن في جميع أنحاء البلاد لبعض الوقت.

وقد عانت مالمو من مشكلة العصابات الإجرامية بشكل أطول من أجزاء أخرى من البلاد واتخذت عدة تدابير ضدها.

ويعتبر حي روزنغارد في مالمو، حيث نشأ نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على وجه الخصوص، حياً خطرا.

في غضون ذلك، كشفت الشرطة السويدية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أن امرأتين لقيتا حتفهما في الحادث.

وقالت الشرطة إن المرأتين كانتا تعملان في المدرسة وتوفيتا نتيجة للعنف الذي تعرضتا له.

واعتقل طالب (18 عاما) للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.

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