سنغافورة تعتزم فتح سفارة في إسرائيل

المصدر: أ ف ب

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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن سنغافورة ستفتح سفارة في إسرائيل بعد نحو ستة عقود من إقامتها علاقات مع الدولة العبرية.

جاء الإعلان بعد أن قال وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان إن بلده سيفتح أيضا "مكتبا تمثيليا" في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، لتعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الذي التقى بالاكريشنان الاثنين، إن قرار سنغافورة فتح سفارة يسلط الضوء على "العلاقات الجيدة والخاصة بين بلدينا" القائمة منذ العام 1965.

كما التقى بالاكريشنان عددا من المسؤولين الفلسطينيين في رام الله، بينهم رئيس الوزراء محمد اشتية.

وكتب الوزير السنغافوري عبر تويتر أن مكتب الضفة الغربية هدفه "تنسيق مساعدتنا الفنية وتسهيل التعامل" مع السلطة الفلسطينية.

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