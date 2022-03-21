بايدن يضع العلاقات الأمريكية الروسية على حافة الانهيار

المصدر: وكالات

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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنها استدعت السفير الأمريكي جون سوليفان لإخباره بأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دفعت العلاقات بين البلدين إلى حافة الانهيار.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إن بوتين "مجرم حرب" بسبب إرساله عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "مثل هذه التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي، والتي لا تليق برجل دولة بهذه المكانة العالية، تضع العلاقات بين روسيا وأمريكا على حافة الانهيار".

ووصف الكرملين في وقت سابق التصريحات بأنها "إهانات شخصية" لبوتين.

وقالت الوزارة لسوليفان إن التصرفات العدائية ضد روسيا ستلقى "رداً حاسماً وحازماً".

وأرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فيما وصفته بعملية خاصة لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية، والقضاء على من تصفهم بالقوميين الخطرين.

وأبدت القوات الأوكرانية مقاومة شديدة ضد القوات الروسية، كما فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، في إطار جهود لإجبارها على الانسحاب.

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