شاهد.. لحظة تحطم طائرة ركاب على متنها 133 شخصاً في الصين

المصدر: وكالات

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تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين على متنها 133 شخصا الإثنين في جنوب غرب الصين، على ما نقل التلفزيون العام بدون إعلان حصيلة في الوقت الحاضر.

وكشف فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حريقا هائلاً ودخاناً كثيفاً من جسم الطائرة، وهي بين الجبال.

وأفاد تلفزيون "سي سي تي في" أن الطائرة من طراز بوينغ-737 تحطمت قرب مدينة ووتشو في منطقة غوانغسي ما "تسبب بحريق" جبلي، مشيرا إلى إرسال فرق إسعاف إلى الموقع.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أقلعت الطائرة في رحلة "إم يو 5735" بعد الساعة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (05,00 بتوقيت غرينتش) من مدينة كونمينغ (جنوب غرب) متوجّهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.

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