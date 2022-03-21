الأمم المتحدة تصوت على قرار تحسين المساعدة الانسانية لأوكرانيا

المصدر: د ب ا

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من المتوقع أن تصوت الجمعية العام للامم المتحدة خلال الايام المقبلة على قرار بشأن تحسين المساعدة الانسانية لأوكرانيا.

ووفقا لما توصلت إليه وكالة الانباء الألمانية(د.ب.ا) فإنه تم تداول مسودة قرار بشأن التداعيات الانسانية للحرب الروسية في أوكرانيا بين 193 دولة أعضاء بالجمعية العامة مساء أمس الأحد.

من المتوقع أن يحظى القرار بموافقة كبيرة في التصويت، الذي من المقرر أن يجرى خلال الايام المقبلة.

وكانت الجمعية العامة قد صوتت في وقت سابق من هذا الشهر لصالح قرار إعادة التأكيد على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

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