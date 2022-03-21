مقتل 12 جنديا في هجوم شرق بوركينا فاسو

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتل 12 جنديا على الأقلّ الأحد بهجوم في شرق بوركينا فاسو، وفق ما أكّدت مصادر أمنيّة لوكالة فرانس برس، في وقت شهدت البلاد تصاعدا في أعمال العنف خلال الأيّام الأخيرة.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إنّ "عناصر مسلّحين هاجموا الأحد وحدة (عسكريّة) في محيط ناتيابواني"، مشيرا إلى أنّ "الحصيلة الموقّتة للقتلى هي 12 جنديا".

وصرح مصدر أمني آخر "كانت هذه دورية وفريق أمني هوجِما" من جانب عناصر مسلحة، مضيفا أن نحو عشرة جنود قُتلوا.

وتابع "تم أيضا تحييد عناصر عدة في صفوف العدو"، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وبحسب وكالة أنباء بوركينا فاسو، خطف مسلحون نحو خمسة عشر شابا إثر هجوم في ناغري قرب ناتيابواني الجمعة.

وفي المجموع، قُتل 23 مدنيا و25 شرطيا وجنديا خلال الأيام العشرة الماضية.

وعلى غرار مالي والنيجر، وقعت بوركينا فاسو منذ 2015 في دوامة عنف منسوبة إلى حركات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وتنظيم داعش الإرهابي، أدت إلى مقتل أكثر من 2000 شخص في البلاد وأجبرت أكثر من 1.7 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز