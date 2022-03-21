موسكو وكييف تقتربان من إبرام اتفاق

المصدر: عواصم - البيان ، وكالات

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قدمت تركيا آمالاً للعالم بشأن الأزمة الأوكرانية حينما تحدثت عن اقتراب موسكو وكييف من توقيع اتفاق، فيما أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداداه للتفاوض مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، محذّراً من أنّ فشل محاولات التفاوض يعني حرباً عالمية ثالثة.

وأعلنت أنقرة، أن موسكو وكييف حققتا تقدماً في المفاوضات وباتتا قريبتين من إبرام تفاهم. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو: «بالطبع، هذا ليس أمراً يسهل تحقيقه.. لكننا نريد أن نقول إن الزخم ما زال موجوداً». وأضاف في تصريحات من محافظة أنطاليا في جنوب تركيا: «نرى أن الطرفين قريبان من إبرام اتفاق».

وأشار إلى أنّ تركيا تتواصل مع المفاوضين الروس والأوكرانيين، رافضاً كشف أي تفاصيل بشأن المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تؤدي دور وسيط نزيه ومسهّل. وشدّد تشاوش أوغلو، على أن أنقرة تعمل ليل نهار من أجل السلام.

6 نقاط

بدوره، أفاد الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في حوار مع صحيفة «حرييت»، أن روسيا وأوكرانيا تتفاوضان على ست نقاط هي: حياد كييف، نزع السلاح والضمانات الأمنية، «اجتثاث النازية» من أوكرانيا، إزالة العوائق أمام استخدام اللغة الروسية في أوكرانيا، وضع الجمهوريتين الانفصاليتين في منطقة دونباس، ووضع شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014.

في السياق، أعلن الرئيس الأوكراني أنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي، مضيفاً: «أعتقد أنه بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء الحرب».

وأردف زيلينسكي في حديثه لشبكة «سي.إن.إن» الأمريكية: «إذا كانت هناك فرصة 1% فقط لنوقف هذه الحرب، فأعتقد أننا بحاجة لاغتنامها»، محذراً من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض مع روسيا، فهذا يعني أن هذه حرب عالمية ثالثة، على حد وصفه.

ميدانياً، قال المستشار الرئاسي الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، في خطاب مصور، أمس، إنّ الخطوط الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية في حالة جمود عملياً، لأن روسيا لا تملك القوة القتالية الكافية للتقدم أكثر. وأضاف أريستوفيتش: «خلال أول من أمس لم تكن هناك عملياً أي ضربات صاروخية على المدن الأوكرانية».

وصول باتريوت

في الأثناء، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، إنّ سلوفاكيا تسلمت دفعة أولى من منظومة الدفاع الجوي باتريوت، تمهيداً لنقل منظومة «إس 300» التي تملكها سلوفاكيا، إلى أوكرانيا.

وصرح المسؤول في «البنتاغون»: «سلوفاكيا تسلمت دفعة أولى من منظومة باتريوت، تمهيداً لنقل براتيسلاڤا منظومة الـ إس 300 إلى كييف، نجري محادثات متواصلة مع أنقره لتتخلى عن منظومة إس 400 وترسلها إلى كييف، مقابل عودة تركيا إلى برنامج إف 35 ورفع العقوبات عنها».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم. وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، أنّ روسيا نفذت ضربات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، الليلة قبل الماضية وصباح أمس.

وأضاف، أنّ صواريخ كروز من طراز «كاليبر» أطلقت من مياه البحر الأسود على مصنع نيجين، الذي يقوم بإصلاح العربات المدرعة الأوكرانية التي تضررت خلال القتال، فضلاً عن خزانات وقود للجيش الأوكراني.

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