سفيرة المغرب لدى إسبانيا تعود إلى مدريد

المصدر: (الرباط، مدريد - وكالات)

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عادت سفيرة المغرب لدى إسبانيا إلى مدريد بعد أن أيدت إسبانيا المقترحات المغربية بشأن المستقبل السياسي للصحراء المغربية، حسبما ذكرت صحيفة إلباييس الإسبانية وهيئة الإذاعة العامة (آر تي في إي) أمس، نقلاً عن مصادر حكومية. وكانت كريمة بنيعيش استدعيت لإجراء مشاورات في مايو الماضي، بشأن موقف إسبانيا من ملف الصحراء المغربية.

يشار إلى أن إسبانيا أعلنت الجمعة الماضية تغييراً جذرياً في موقفها المتعلق بقضية الصحراء المغربية من خلال دعمها موقف الرباط، وللمرة الأولى، لتنهي بذلك خلافاً دبلوماسياً كبيراً بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس: «تعتبر إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 من جانب المغرب هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية».

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