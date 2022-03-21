انتشال جثث ضحايا تحطّم الطائرة العسكرية الأمريكية في النرويج

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الدفاع النرويجية الأحد أنه تم انتشال جثث أفراد الطاقم الأربعة الذي قضوا في تحطّم الطائرة العسكرية الأمريكية خلال مناورات لحلف شمال الأطلسي في النرويج على مقربة من موقع الحطام.

وجاء في بيان للقوات المسلّحة أن "مروحية إنقاذ من نوع سي كينغ تابعة للسرب النروجي 330 عثرت في موقع الحادث على أفراد الطاقم الأربعة. الجثث ستبقى في بودو (شمال) بانتظار نقلها إلى الولايات المتحدة". ولم يتم الكشف عن هويات الضحايا.

وفُقد الاتصال بالطائرة التابعة لمشاة البحرية الأمريكية وهي من طراز أوسبري الجمعة في شمال النرويج في أحوال جوية رديئة، وفق جهاز الطوارئ المحلي.

وكانت رداءة الطقس قد حالت السبت دون تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ.

وفي مؤتمر صحافي أوضح المسؤول في الشرطة كريستيان فيكران كارلسن الذي يتولى التحقيق أن "العمل سار بشكل جيّد إنما كان صعبا. لكنّهم انتشلوا الجثث، لقد كان ذلك أولى الأولويات".

وبحسب أولى عناصر التحقيق "اصطدمت" الطائرة بالجبل.

وأوردت محطة التلفزيون الرسمي "ان.آر.كي" أنه تم أيضا انتشال الصندوق الأسود.

وكانت الطائرة تجري تدريبات في إطار مناورات "كولد ريسبونس 2022" التي تشارك فيها 200 طائرة ونحو خمسين سفينة، وتستمر حتى الأول من أبريل، وقد دفعت رداءة الطقس القائمين عليها إلى اتّخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة المشاركين.

وترمي المناورات إلى اختبار قدرة النرويج على تلقي تعزيزات خارجية من الحلفاء على أراضيها في حال تعرّضت لهجوم من دولة ثالثة، عملا ببند الدفاع المشترك للحلف الأطلسي.

وبدأت التدريبات هذا الأسبوع في خضم توتر شديد بين روسيا والحلف على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها كانت مقررة منذ زمن قبل الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير.

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