مفوضية اللاجئين: 90% من التاركين لأوكرانيا أطفال ونساء

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على حسابه في «تويتر» أن الحرب في أوكرانيا دفعت 10 ملايين لترك منازلهم سواء نزحوا داخلياً أو لجأوا إلى الخارج. فيما أوضحت مفوضية اللاجئين أن حوالي 90 في المئة من الأشخاص الذين خرجوا من أوكرانيا هم نساء وأطفال.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن غراندي: «بين مسؤوليات هؤلاء الذين يخوضون الحرب، في كل أنحاء العالم، هناك المعاناة التي تلحق بالمدنيين الذين أرغموا على الفرار من منازلهم». من جهتها، أوضحت مفوضية اللاجئين أن 3.389.044 أوكراني غادروا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير وأن 60.352 آخرين هاجروا. حوالي 90 في المئة من الأشخاص الذين خرجوا من أوكرانيا هم نساء وأطفال، لأن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً يمكن أن يستدعوا للخدمة العسكرية ولا يمكنهم الرحيل.

من جهتها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة للطفولة، أن أكثر من 1.5 مليون طفل هم ضمن الأشخاص الذين فروا إلى الخارج، محذرةً من أن مخاطر تعرّضهم لاستغلال «حقيقية ومتنامية». وأعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أيضاً أنه حتى الأربعاء الماضي غادر 162 ألفاً من الرعايا الأجانب أوكرانيا إلى دول مجاورة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز