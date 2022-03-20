سفير الصين في واشنطن ينفي تقديم بلاده أسلحة لروسيا أثناء الحرب

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد السفير الصيني لدى الولايات المتحدة الأحد أن بكين لا ترسل مساعدات عسكرية إلى موسكو لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، من دون أن يحدد ما إذا كان هذا الموقف سيبقى قائما مستقبلا.

وقال شين غانغ في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية "هناك معلومات زائفة مفادها أن الصين تقدم مساعدات عسكرية لروسيا. نحن ننفي ذلك".

وتابع أن "الصين ترسل أغذية وأدوية وأكياس نوم وحليبا مجففا وليس أسلحة أو ذخائر لطرفي (النزاع)... نفعل كل ما في وسعنا من أجل وقف التصعيد".

لكن السفير تحاشى الإشارة إلى ما إذا كان هذا الموقف سيظل قائما في المستقبل.

وجاء هذا التصريح بعد يومين من تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا دعمت بكين روسيا بمعدات عسكرية.

وامتنعت الصين منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عن حثّ الرئيس فلاديمير بوتين على سحب قواته من أوكرانيا.

ودافع السفير شين غانغ الأحد عن رفض بكين إدانة الهجوم العسكري الروسي.

وأضاف الدبلوماسي "الإدانة لا تحل المشكلة. سأتفاجأ إذا تراجعت روسيا بسبب الإدانات".

رداً على سؤال عما إذا كان شي جينبينغ قد طلب من فلاديمير بوتين إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال شين غانغ "في اليوم الثاني من العملية العسكرية الروسية، تحدث الرئيس شي جينبينغ مطولا مع الرئيس فلاديمير بوتين، وطلب من الرئيس بوتين التفكير في استئناف محادثات السلام".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز