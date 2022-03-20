البيت الأبيض: بايدن لن يسافر إلى أوكرانيا خلال رحلته في أوروبا

المصدر: د ب ا

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نفت الحكومة الأمريكية صحة تكهنات تحدثت عن إمكانية سفر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، خلال رحلته إلى أوروبا في الأيام المقبلة.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على تويتر اليوم الأحد إن "الجولة تهدف لمواصلة حشد العالم من أجل دعم الشعب الأوكراني ولمجابهة العملية العسكرية للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لأوكرانيا".

وأضافت ساكي أنه " لم يجر التخطيط للسفر إلى أوكرانيا" مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى عن الجولة في وقت لاحق من اليوم.

وفي تصريحات لمحطة "سي إن إن" الأمريكية، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-جرينفلد، اليوم إنها لا تعرف بوجود مناقشات حول قيام بايدن برحلة قصيرة إلى أوكرانيا، ولفتت إلى أن الحكومة الأمريكية تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا "فهذه بلد في حرب".

وحسب التصريحات الصادرة من البيت الأبيض، فإن بايدن سيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى أوروبا حيث سيشارك في قمة لزعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل يوم الخميس.

يذكر أن هذه ستكون ثالث رحلة لبايدن إلى أوروبا منذ توليه مهام منصبه في يناير 2021.

يشار إلى أن الرئيس بايدن وصف بوتين بأنه مجرم حرب وفرضت واشنطن عقوبات شديدة على موسكو .

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