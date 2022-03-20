بوتين سيلتقي زيلينسكي شخصياً.. لكن متى؟

المصدر: البيان

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أفادت تقارير غربية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق، أخيراً، على الاجتماع شخصياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ لإجراء محادثات سلام.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" أن الرئيس الروسي سيلتقي زيلينسكي "في مرحلة ما".

وسمح الزعيمان لفرقهما الدبلوماسية بإجراء محادثات سلام على أرض محايدة منذ بدء الصراع في 24 فبراير الماضي، لكن مراسلة "بي بي سي" ليز دوسيت أكدت أنهما سيجتمعان شخصياً، حسب "ديلي ميل".

ووفقا لتقارير، أصرت كييف على إشراك قوة نووية غربية واحدة أو أكثر في المفاوضات مع الكرملين وعلى ضمانات أمنية ملزمة قانونا لأوكرانيا.

وقال مسؤول في مكتب زيلينسكي لوكالة أسوشيتد برس إن الموضوع الرئيسي الذي نوقش بين الجانبين الأسبوع الماضي هو ما إذا كانت القوات الروسية ستبقى في المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا بعد الحرب وأين ستكون الحدود.

وقال زيلينسكي اليوم إنه ناقش مسار محادثات السلام مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس.

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