زيلينسكي: بدون مفاوضات لن نوقف الحرب

المصدر: أ ف ب

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كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "مستعد لمفاوضات" مع فلاديمير بوتين، مؤكداً أنه "بدون مفاوضات، لن نوقف الحرب" التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

وقال في مقابلة بثتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأحد "أنا مستعد لمفاوضات مع (فلاديمير بوتين). لقد كنت مستعداً خلال العامين الماضيين وأعتقد أنه بدون مفاوضات لن تتوقف الحرب".

ودافع عن عقد عدة جولات من المفاوضات بين كييف وموسكو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، قائلاً إن لها "قيمة كبيرة".

وقال "إذا كانت هناك فرصة بنسبة 1 بالمئة فقط لوقف هذه الحرب، فعلينا اغتنامها".

وأكدت تركيا التي تكثف جهود الوساطة بين موسكو وكييف الأحد أن روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدماً في مفاوضاتهما.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه في مواجهة دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا لـ"إبادة السكان"، يجب استخدام كل أشكال، وكل فرص إمكانية التفاوض، وإمكانية التحدث إلى بوتين".

وحذر قائلاً "إذا فشلت هذه المحاولات، فهذا يعني أن (الصراع في أوكرانيا) هو حرب عالمية ثالثة".

ودعا زيلينسكي أمس إلى اجراء مفاوضات، في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال "حان وقت الاجتماع. حان وقت الحديث. حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا".

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