أوكرانيا تحصل على 500 صاروخ دفاع أرض جو من ألمانيا

المصدر: ا ف ب

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حصلت أوكرانيا على 500 صاروخ أرض جو طراز ستريلا من ألمانيا.

وذكرت مصادر حكومية أوكرانية أن الأسلحة تم تسليمها "الخميس" الماضي؛ وكانت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم "الأحد" أوردت تقريراً عن هذا الموضوع مشيرة إلى أن التسليم تم في بولندا.

من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم إن من غير الممكن إعطاء معلومات عن أنظمة أسلحة معينة بناء على "جوانب أمنية وتشغيلية".

وأضافت أنه تم التعهد بتوريدات مختلف المعدات العسكرية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وقالت إن بعضها وصل بالفعل وستتواصل إذا أمكن.

وكان الحديث يدور بالأساس عن توريد ما يصل إلى 2700 صاروخ أرض جو طراز ستريلا، غير أن مجلس الأمن الاتحادي لا يزال ينظر في صفقة التوريد.

يذكر أن هذه الصواريخ هي أسلحة سوفيتية الصنع كانت موجودة في المخزونات السابقة للجيش الشعبي الوطني "في ألمانيا الشرقية السابقة".

يذكر أن ألمانيا غيرت من نهجها بعد العمليات العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي على أوكرانيا، وزودت أوكرانيا بقذائف آر بي جيه ،ونظام "ستينجر" للدفاع الجوي إلى جانب تجهيزات عسكرية مختلفة.

وكانت الحكومة الألمانية ترفض بشكل مبدئي حتى ذلك الحين تصدير كل أنواع الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا لأنها منطقة أزمة.

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