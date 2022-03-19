العالم في صور

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مهاجر يحمل ابنه بالقرب من أفراد من الحرس الوطني في تاباتشولا المكسيكية / رويترز

تظاهرة حاشدة ضد العنصرية في العاصمة باريس / أ.ف.ب

متطوعون يطلقون لتوضيح كيفية المشاركة في الاستشارة الوطنية إلكترونياً في العاصمة تونس / أ.ف.ب

فلسطيني يلتقط صوراً خلال تساقط الثلوج في مدينة نابلس بالضفة الغربية / إي.بي.إيه

مبنى مدمر في فوكوشيما اليابانية جراء الزلزال / أ.ب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخاطب الكونغرس الأمريكي عبر الفيديو مطالباً واشنطن بمزيد من المساعدات / أ.ف.ب

مبنى متضرر جراء هجمات صاروخية في أربيل / رويترز

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