العالم في صور
ت + ت - الحجم الطبيعي
مهاجر يحمل ابنه بالقرب من أفراد من الحرس الوطني في تاباتشولا المكسيكية / رويترز
تظاهرة حاشدة ضد العنصرية في العاصمة باريس / أ.ف.ب
متطوعون يطلقون لتوضيح كيفية المشاركة في الاستشارة الوطنية إلكترونياً في العاصمة تونس / أ.ف.ب
فلسطيني يلتقط صوراً خلال تساقط الثلوج في مدينة نابلس بالضفة الغربية / إي.بي.إيه
مبنى مدمر في فوكوشيما اليابانية جراء الزلزال / أ.ب
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخاطب الكونغرس الأمريكي عبر الفيديو مطالباً واشنطن بمزيد من المساعدات / أ.ف.ب
مبنى متضرر جراء هجمات صاروخية في أربيل / رويترز