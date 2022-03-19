أردوغان يفتتح أطول جسر معلق في العالم فوق مضيق الدردنيل

المصدر: البيان

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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أطول جسر معلق في العالم فوق مضيق الدردنيل بشمال غرب تركيا، والذي يختصر مدة التنقل بين آسيا وأوروبا إلى ست دقائق.

بلغت تكلفة جسر "1915 جناق قلعة" 2,5 مليار يورو (2,8 مليار دولار) وقام ببنائه كونسورسيوم شركات تركية وكورية جنوبية، بحسب "مونت كارلو".

ويبلغ طوله الرئيسي 2,023 كلم تمتد بين البرجين المطليين بلوني العلم التركي الأحمر والأبيض، ما يجعله أطول جسر معلق في العالم منتزعا الرقم القياسي من جسر أكاشي كايكيو في اليابان.

وكثيرا ما تباهى أردوغان بمشاريع بنى تحتية عملاقة ومنها جسر ثالث فوق البوسفور، خلال حكمه المستمر منذ عقدين بدأهما رئيسا للوزراء.

ويلجأ الزعيم التركي إلى تلك المشاريع كوسيلة لتنشيط النمو الاقتصادي في وقت يسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية في 2023.

ويتزامن تدشين الجسر مع الذكرى السابعة بعد المئة لانتصار قوات البحرية العثمانية على القوات البريطانية والفرنسية في معركة غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى.

وقال أردوغان في كلمة الافتتاح إن الجسر "سيخلد ذكرى شهداء الدردنيل".

ويعتزم أردوغان أيضا بناء قناة في اسطنبول، تكون موازية لمضيق البوسفور.

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