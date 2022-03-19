أزمة أوكرانيا.. إعلان روسي عن تقدم في المحادثات

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أعلنت روسيا عن إحراز تقدم ملموس في محادثاتها مع أوكرانيا في نقطة تتعلق بضمان وضع أوكرانيا الحيادي، وتخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي «الناتو».



وصرح كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، للصحفيين أمس: «في الواقع، يشكل موضوع وضع أوكرانيا الحيادي وعدم انضمامها إلى الناتو إحدى النقاط الرئيسية في المحادثات، وهذه هي النقطة التي تمكن الطرفان من تقريب مواقفهما بشأنها إلى أقصى مدى» بحسب ما أوردته قناة «آر تي عربية» الروسية. وأشار ميدينسكي إلى أن الأمر في هذا الصدد يتعلق حالياً ببعض التفاصيل المرتبطة خصوصاً بماهية الضمانات الأمنية الإضافية التي سيتم تقديمها إلى أوكرانيا في حال تخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



ووفق تقديرات كبير المفاوضين الروس فإن التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات بخصوص مسألة نزع السلاح في أوكرانيا يشير إلى أن الطرفين «في نصف طريقهما تقريباً» في هذا الشأن.







مماطلة



من جهته، اتّهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بـ«المماطلة» في المفاوضات، لكنه أضاف بأن بلاده مستعدة للبحث عن حلول، وذلك خلال اتصال أجراه مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وقال الكرملين بعد الاتصال «تمّت الإشارة إلى أن نظام كييف يحاول بكل طريقة ممكنة المماطلة في المفاوضات، عبر عرض مزيد من المقترحات غير الواقعية». وأضاف «لكن الجانب الروسي مستعد لمواصلة البحث عن حلول بما يتوافق مع نهجها المعروف القائم على المبادئ». ولفت الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن المحادثات الهاتفية بين بوتين والمستشار الألماني كانت «صعبة»، لكنه شدد على ضرورة مواصلة هذا النوع من الاتصالات.







مكالمة بين زعيمين



في هذه الأجواء، أجرى الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جينبينغ مكالمة عبر الفيديو. وقالت وسائل إعلام صينية إن شي جينبينغ أكد لبايدن أن مثل هذه الصراعات لا يستفيد منها أحد.



في وقت سابق، قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) إنه ينبغي لشي جينبينغ أن يطلب من بوتين «إنهاء هذه الحرب». وأضافت لشبكة (سي.إن.إن) «على الصين أن تقف على الجانب الصحيح من التاريخ. عليها تأكيد عدم التعويض، مالياً أو بأي طريقة أخرى، عن العقوبات التي تم فرضها على روسيا».



وقالت وسائل إعلام صينية إن شي جينبينغ أبلغ بايدن بأن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.



وطبقاً لوسائل الإعلام قال شي لبايدن «الأولويات القصوى الآن هي مواصلة الحوار والمفاوضات، وتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، ومنع حدوث أزمة إنسانية، ووقف القتال وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

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