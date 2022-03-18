اتصل بوزير دفاع بريطانيا.. محتال ينتحل شخصية رئيس وزراء أوكرانيا

المصدر: البيان

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انتحل محتال مجهول شخصية رئيس وزراء أوكرانيا دنيز شميهال، مجرياً اتصالاً مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس.

وذكر موقع «الشرق الأوسط»، نقلاً عن صحيفة «الغارديان»، أن السلطات البريطانية تحقق في اتصال قام به شخص ادعى أنه شميهال، وتمكَّن من التحدث مباشرة إلى والاس.

وكشفت وزيرة داخلية بريطانيا، بريتي باتيل، أن شيئاً مشابهاً حدث لها في وقت سابق من الأسبوع.

وأمر والاس بإجراء تحقيق فوري لمعرفة كيف تمكَّن المحتال من التحدث إليه.

وقالت مساعدة وزيرة وزارة الداخلية للجرائم، هولي لينش: «من المقلق أن يتمكن الأفراد من الوصول عن طريق الاحتيال إلى اثنين من كبار وزراء الحكومة المسؤولين عن دفاعنا الوطني».

وأضافت: «يجب أن ينظر التحقيق العاجل في طريقة حدوث ذلك، حتى يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنُّب المزيد من مثل هذه الحوادث».

يُذكر أن محتالاً آخر كان قد خدع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق، مدعياً أنه رئيس الوزراء الأرميني.

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