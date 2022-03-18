بوتين: هدف العملية العسكرية في أوكرانيا حماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية

المصدر: وكالات

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو فعلت الكثير لتحسين أوضاع الناس في شبه جزيرة القرم فكان من الضروري إخراج القرم من الوضع السيء الذي كانت فيه.

وأضاف بوتين، في كلمة له بمناسبة ذكرى ضم شبه جزيرة القرم، مساء اليوم الجمعة، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا نفذت ضد الانقلابيين والنازيين الجدد.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف الرئيسي للعملية العسكرية في أوكرانيا هو حماية سكان إقليم دونباس من الإبادة الجماعية.

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