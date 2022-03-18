روسيا تتخلى عن طرح قرار حول أوكرانيا على التصويت في مجلس الأمن

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد دبلوماسيون وكالة فرانس برس أمس الخميس بأن روسيا تراجعت عن طلب تصويت في مجلس الأمن الدولي الجمعة على مشروع قرار يتعلق بالحرب في أوكرانيا، بسبب غياب الدعم.

وقال سفير طلب عدم الكشف عن هويته "لقد طلبوا رعاية مشتركة" لنصهم الذي قالوا إنه يركز على القضايا الإنسانية، لكنهم "لم يتلقوا ردا"، ملمحا بذلك إلى أن الصين والهند لم تدعما المبادرة الروسية المثيرة للجدل وأنهما لم تكونا لتصوتا تأييدا لها.

وأكدت روسيا أمس الخميس عزوفها عن طرح مشروع القرار خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي طالبت به الدول الغربية.

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا "قررنا ألا نطلب طرح مشروع القرار هذا على التصويت".

وكانت روسيا تعرضت لانتقادات واسعة من جانب دول عدة في مجلس الأمن بشأن مبادرة مشروع القرار هذا ذي الطابع الإنساني "منددة بالهجمات على المدنيين" ومطالبة بحماية للمدنيين لضمان خروجهم من المدن الأوكرانية.

وقال السفير الألباني فريد خوجا "هذا أكبر نفاق بحجم مساحة روسيا"ويجب أن"يدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية". وأضاف أن الحرب تسببت "بثلاثة ملايين لاجئ في غضون ثلاثة أسابيع"؛ أي ما يعادل مجمل سكان ألبانيا.

أما نظيرته البريطانية باربرا وودوارد فنددت بهذه المبادرة "المنحرفة" شاجبة "لعبة وقحة في مواجهة هذه المعاناة الإنسانية القصوى".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز