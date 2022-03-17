لافروف خلال لقائه عبدالله بن زايد في موسكو: نشكر موقف الإمارات المتزن بشأن أزمة أوكرانيا

المصدر: وكالات

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أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، الخميس أن الإمارات نتطلع لتطوير العلاقات مع وروسيا وتنويع مجالات الترابط»، مؤكداً أهمية التعاون مع موسكو لتعزيز أمن أسواق الطاقة، فيما وجه لافروف الشكر لدولة الإمارات على موقفها المتزن بشأن أزمة أوكرانيا.

وقال لافروف إن روسيا تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والعسكري بين روسيا والإمارات

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن دولة الإمارات ترحب بكافة الجهود المبذولة للوساطة بشأن أزمة أوكرانيا.

وأضاف سموه "حوارنا مع الجانب الروسي كان مثمرا ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا".

وتابع سموه "من المهم التعاون مع روسيا لتعزيز أمن أسواق الطاقة".

وكشف سموه أن دولة الإمارات مستعدة للتواصل مع أطراف أزمة أوكرانيا لتعزيز فرص التوصل لحل سلمي.

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