ترامب يحذّر من نشوب حرب عالمية ثالثة بسبب الأزمة الأوكرانية.. فيديو

المصدر: البيان

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حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من نشوب حرب عالمية ثالثة، وقال إن بوتين لم يكن ليطلق عمليته العسكرية في أوكرانيا لو كان رئيسا للولايات المتحدة، بحسب "يورونيوز".

جاء ذلك خلال تنظيم الرئيس الأمريكي السابق مسيرة حاشدة في فلورنسا بولاية ساوث كارولينا انتقد فيها إدارة بايدن في التعامل مع لأزمة الأوكرانية ووصفها بـ"الضعيفة".

كما ألمح إلى أن بايدن يجب أن يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن واشنطن سيكون لها موقف تفاوضي أقوى إذا كانت الطاقة مستقلة عن روسيا.

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