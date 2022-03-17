الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن يطلبون عقد اجتماع طارئ حول أوكرانيا الخميس

المصدر: أ ف ب

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طلبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا عصر اليوم الخميس، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، وفق ما أفادت أمس الأربعاء مصادر دبلوماسية.

واعتبرت البعثة البريطانية إلى الأمم المتحدة في تغريدة أن "روسيا ترتكب جرائم حرب وتستهدف المدنيين"، وتابعت "الحرب التي تشنّها روسيا خلافا للقانون في أوكرانيا تشكل تهديدا لنا جميعا"، داعية إلى عقد اجتماع طارئ.

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