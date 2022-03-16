زيلينسكي في خطابه أمام الكونغرس: هذا رعب لم تشهده أوروبا ولم يشاهد منذ 80 عاما

المصدر: ا ف ب

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شبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رعب الحرب الروسية في بلاده بهجمات بيرل هاربور وهجمات 11 سبتمبر، في خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأمريكي الأربعاء، داعيا الرئيس الامريكي إلى أن يكون "قائد سلام".

وقال زيلينسكي "هذا رعب لم تشهده أوروبا، ولم يشاهد منذ 80 عاما". وأضاف مستذكرا الغارة الجوية التي دفعت الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية "تذكروا بيرل هاربور، صباح 7 ديسمبر 1941 الرهيب، عندما جعلت الطائرات التي هاجمتكم السماء سوداء".

وتابع " بلدنا يشهد الأمر نفسه كل يوم" وتوجه إلى الرئيس الامريكي قائلا "أن تكون قائد العالم هو أن تكون قائد السلام".

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