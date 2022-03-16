روسيا: اجتماع بوتين وزيلينسكي يجب أن يتم التوصل فيه إلى اتفاق

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أكدت روسيا اليوم "الأربعاء" أنه لا توجد عقبات تحول دون الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولكن لن يتم عقد مثل هذا الاجتماع إلا لإبرام اتفاق محدد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين "لا توجد أي عقبات تحول دون عقد مثل هذا الاجتماع، مع العلم أنه لن يكون مجرد اجتماع في حد ذاته، بل سيتعين إبرام اتفاقيات ملموسة في هذا الاجتماع، والتي يتم حاليا وضعها من قبل الوفدين".

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