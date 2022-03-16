شاهد.. بايدن يثير موجة من الضحك بتصريح غريب

المصدر: البيان

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أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعبيره عندما كان يخاطب الصحافيين لإخبارهم بأن داغ إيمهوف زوج كاملا هاريس، نائبته مصاب بفيروس كورونا.

وقال بايدن إن زوج السيدة الأولى أصيب بكورونا مما أثار ضحكات الحضور لأن هذا الزوج هو بايدن نفسه، حين عاد ليستدرك الخطأ مجددا وقال "السيدة الثانية" بينما لم يعد هناك لقب سيدة ثانية وإنما هناك لقب الرجل الثاني.

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، إصابة إيمهوف زوج كاملا هاريس بفيروس كورونا، موضحا أن هاريس خضعت لفحص كشف الإصابة وجاءت النتيجة سلبية.

وقالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدثة باسم هاريس، إن "نائبة الرئيس خضعت لفحص (كشف الإصابة) وجاءت النتيجة سلبية وستواصل الخضوع للفحوص".

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