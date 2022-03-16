الكرملين يريد أوكرانيا على نسق النمسا أو السويد.. وزيلينسكي يُلمح لمحادثات سلام «واقعية»

المصدر: وكالات

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قال الكرملين اليوم الأربعاء إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون حاليا.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء "إنه الخيار الذي يناقش حاليا والذي يمكن اعتباره تسوية".

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، إن محادثات السلام تبدو أكثر واقعية لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت، فيما قتلت ضربات جوية روسية 5 أشخاص في العاصمة كييف ووصل عدد اللاجئين بعد الغزو، إلى 3 ملايين.

وأوضح زيلينسكي في خطاب مصور قبل الجولة الجديدة من المحادثات "الاجتماعات تتواصل، وأُبلغت بأن المواقف في المفاوضات تبدو بالفعل أكثر واقعية. لكن لا تزال هناك حاجة إلى وقت لتكون القرارات في صالح أوكرانيا".

وفي تلميح إلى تسوية محتملة، قال زيلينسكي في وقت سابق، إن أوكرانيا مستعدة لقبول ضمانات أمنية من الغرب لا تصل إلى تحقيق هدفها طويل الأمد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وترى موسكو أن عضوية أوكرانيا في التحالف تمثل تهديداً وطالبت بضمانات بمنع انضمامها إليه.

وأرسل ما لا يقل عن 10 من أكبر الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، منهم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، مزيداً من القوات والسفن والطائرات الحربية إلى الجناح الشرقي للحلف، ووضعوا المزيد من الجنود في حالة تأهب.

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