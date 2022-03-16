أوكرانيا: مقتل 103 أطفال في الحرب.. وقواتنا تشن هجمات مضادة

المصدر: وكالات

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قالت المدعية العامة الأوكرانية اليوم الأربعاء إن 103 أطفال قتلوا حتى الآن في الحرب في أوكرانيا.

وقالت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا على فيسبوك إن القوات الروسية قصفت أكثر من 400 مؤسسة تعليمية، تم تدمير 59 منها.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه المعلومات على الفور.

إلى ذلك قال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر اليوم الأربعاء إن القوات المسلحة الأوكرانية تشن هجمات مضادة على القوات الروسية "في عدد من مناطق العمليات".

وأضاف دون أن يقدم تفاصيل "هذه الهجمات تغير بشكل جذري تحركات الأطراف".

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