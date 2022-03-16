فرنسا مستعدة لمنح "كورسيكا" حكماً ذاتياً

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مساء أمس الثلاثاء أن بلاده مستعدة "للوصول إلى حد منح حكم ذاتي" لكورسيكا.

وأتى كلامه عشية زيارته للجزيرة المتوسطية اثر توتر مستمر منذ أسبوعين.

وتشهد الجزيرة الفرنسية تجمعات وأعمال عنف منذ الاعتداء في الثاني من مارس داخل السجن على الناشط المنادي بالاستقلال إيفان كولونا المحكوم عليه بالحبس مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية كلود إرينياك في العام 1998. وقد دخل كولونا في غيبوبة.

لكن الوزير الفرنسي شدد في مقابلة مع صحيفة "كوس-مارتان، التي نشرت مقتطفات منها عبر موقعها الإلكتروني، على أن الشرط المسبق لأية مفاوضات بين المسؤولين المنتخبين في كورسيكا والحكومة، هو عودة الهدوء.

وأوضح "لا يمكن حصول حوار صريح في نظام ديمقراطي تحت ضغط المقذوفات والانتشار المهيمن للقوى الأمنية".

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