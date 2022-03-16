هل أراد تقليد زيلينسكي؟.. ماكرون يظهر بملابس غير رسمية وطليق اللحية في الإليزيه

المصدر: البيان

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تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلقا لحيته ومرتديا ملابس غير رسمية، خلال اجتماع مع فريق عمله في الإليزيه، في إطار حملته لانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقد نشرت هذه الصور على حساب المصورة الرسمية للرئيس الفرنسي Soazig de la Moissonnière، والتي تظهر لقطات عدة لماكرون وهو يعمل.

لكن ما لفت انتباه مستخدمي الإنترنت بشكل خاص هو القميص الرياضي الأسود الذي كان يرتديه إيمانويل ماكرون. فعادة ما يظهر الرئيس الفرنسي مرتديا قميصا رسميا أو بذلة رسمية.

وقد استطاع المتابعون توضيح الرمز "CPA 10"K الذي يظهر على قميص الرئيس. ويشير هذا الاختصار إلى الكوماندوس المظلي الجوي الفرنسي رقم 10، وهي وحدة من القوات الخاصة في سلاح الجو.

إلى ذلك، ربط الكثير من الصحافيين والمتابعين بين مظهر ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي بدأ بالظهور منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في بلاده بثياب غير رسمية وشبه عسكرية باللون الزيتي.

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