غوتيريش يحذّر من إعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمي

المصدر: أ ف ب

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين من تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا، داعيا إلى بذل جهود "لتجنب إعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمي".

وقال غوتيريش في تصريح صحافي في نيويورك إن "أوكرانيا تشتعل"، مضيفا "يتم تدمير البلاد أمام أعين العالم"، وفق تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية.

وأكد على وجوب "أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب إعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمي".

واعتبر غوتيريش أن حظر تصدير المنتجات الزراعية في أوكرانيا وروسيا، من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات ستصيب "الأشد فقرا وتزرع بذور عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في جميع أنحاء العالم".

وقال الأمين العام إن "هذه الحرب تتجاوز أوكرانيا. كما إنها تُعدّ هجوما على الأشخاص والدول الأكثر ضعفا في العالم".

وأشار غوتيريش إلى أن أسعار الحبوب تجاوزت بالفعل المستويات التي سجّلتها "في بداية احتجاجات الأغذية في 2007-2008".

وقال الأمين العام "وصل مؤشر (الفاو) لأسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق"، في إشارة إلى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وتابع "إضافة إلى أن 45 من الدول الإفريقية والأقل نموا تستورد ما لا يقل عن ثلث قمحها من أوكرانيا أو روسيا - 18 من هذه البلدان تستورد 50 في المئة على الأقل، وتشمل بلدانا مثل بوركينا فاسو ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان وليبيا والصومال والسودان واليمن".

وجدّد غوتيريش دعوته إلى "وقف فوري للأعمال العدائية ومفاوضات جادة على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

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