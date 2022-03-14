طالب بفرض منطقة حظر طيران.. زيلينسكي: صواريخ روسيا ستطال أراضي الناتو

المصدر: وكالات

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده، معتبراً أن التمنّع عن القيام بذلك سيؤدّي إلى هجوم روسيا على دول الحلف.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو «إذا لم تُغلقوا سماءنا، ستكون مجرد مسألة وقت قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضيكم، على أراضي الناتو».

وتابع الرئيس الأوكراني "ثلاثون صاروخًا على منطقة لفيف وحدها"، مذكّرًا بأنّه "حذّر بشكل واضح، العام الماضي، قادة الناتو، من اندلاع الحرب في حال لم تُتّخذ إجراءات احترازيّة صارمة حيال الاتّحاد الروسي".

وأضاف لقد قتل الصحفي الأمريكي "برنت رينو" في منطقة كييف وأصيب زميله. لقد كان ذلك هجومًا متعمدًا من قبل الجيش الروسي".كانوا يقصدون ما كانوا يفعلونه. لكن يبدو أن ليس الجميع في الغرب يعرفون ما يفعلونه هؤلاء".

وتابع "في شرق بلادنا، قرروا "نزع السلاح" و "نزع النازية" من كنيسة "سفياتوغورسك لافرا" التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنتمية الى بطريركية موسكو.وقتما حصل الهجوم، كان الدير يأوي رهبانا ومئات اللاجئين. لم يكن هناك هدف عسكري في الدير أو بالقرب منه. لكن القوات الروسية لا تتورع حتى عن قصف الأديرة".

وأضاف" إن هذه الواقعة وحدها كافية لتوضح أن أيديولوجية الدولة الروسية برمتها هي مجرد كذبة".

وأوضح " لقد زرت اليوم شبابنا المدافعين عنا ، الذين يتعافون من الإصابات في المستشفى العسكري.لقد تحدثنا إليهم و منحناهم الأوسمة والميداليات تقديراً لشجاعتهم و تمجيداً لأوكرانيا".

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