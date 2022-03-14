موسكو تلغي إلزامية الكمامات وترفع قيود السفر

المصدر: موسكو - وكالات

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أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الاثنين إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات الواقية في العاصمة الروسية اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن سوبيانين تغريدة كتبها في مدونته قال فيها إن «التحسن المستمر للوضع الوبائي يتيح اتخاذ القرار الذي طال انتظاره». وتابع أن القرار الجديد يشمل أيضاً إلغاء إجراءات مكافحة فيروس كورونا في المصانع والمؤسسات العامة، وقياس درجة حرارة الجسم عند دخول الأماكن العامة، وإقامة حواجز فاصلة في غرف العمل وما إلى ذلك.

وعبر سوبيانين عن قناعته بأن يكون هذا القرار دعماً لقطاع الأعمال الذي يعاني من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وسبق للعاصمة الروسية أن عززت من عمليات التحقق من الامتثال لنظام ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العامة، ولا سيما في مترو الأنفاق، يناير الماضي، نظراً لانتشار المتحور الجديد «أوميكرون»؟

الرحلات الجوية

في الوقت ذاته، تواصل روسيا التوسع في استئناف حركة السفر الجوي مع العديد من الدول. وأعلن المركز الروسي لمكافحة كورونا عن رفع القيود عن الرحلات الجوية بين روسيا، وإندونيسيا والصين المعلّقة منذ بداية انتشار جائحة «كورونا»، وذلك اعتباراً من اليوم.

وستزيد روسيا عدد رحلات الطيران مع 16 دولة منها أذربيجان وأرمينيا والبحرين وفيتنام والهند والعراق وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وجزر المالديف ومنغوليا والسعودية وصربيا وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان.

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