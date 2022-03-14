زعيم الشيشان قديروف يؤكد أنه موجود بالقرب من العاصمة الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف الاثنين أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجوما في البلاد.

ونشر قديروف مقطع فيديو على تلغرام يظهر فيه بزي عسكري خلال مراجعته خططا وهو يجلس إلى طاولة مع جنود داخل غرفة.

وأكد أن هذا الفيديو التقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لهجومها. غير أنه لم يتسن التحقق من هذه المعلومة من مصدر مستقل.

وكتب قديروف "قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كلم منكم أيها النازيون في كييف والآن أصبحنا أقرب"، داعيا القوات الأوكرانية إلى الاستسلام "وإلا فسينتهي أمرها".

أضاف "سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلّم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية ومن توصيات المستشارين العسكريين".

يحكم قديروف الشيشان، وهو موال للكرملين ولديه ميليشيا شبه عسكرية تحت إمرته.

في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ساحة في غروزني عاصمة الشيشان تعج بجنود زعموا أنهم في طريقهم إلى أوكرانيا.

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