روسيا ترى تقدماً في المحادثات حول أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أكدت روسيا اليوم "الأحد" إن المفاوضين يحرزون تقدماً في المحادثات لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا بعد أكثر من أسبوعين من بدء هذه العمليات.

وصرح ليونيد سلوتسكي العضو في فريق التفاوض الروسي لشبكة التلفزيون الحكومية "آر تي" بأنه تم إحراز "تقدم كبير" بعد عدة جولات من المحادثات على حدود بيلاروسيا المجاورة.

وقال للشبكة حسبما نقلت وكالات الأنباء الروسية "إذا قارنا مواقف الوفدين في بداية المحادثات والآن، نرى تقدماً كبيرا".

وأضاف "أتوقع أن يتطور هذا التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة إلى موقف موحد يتبناه كلا الوفدين في الوثائق التي سيتم التوقيع عليها".

وأجرى مفاوضون من موسكو وكييف عدة جولات من المحادثات منذ أرسل بوتين قواته إلى البلاد.

واستضافت تركيا هذا الأسبوع أول اجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني.

وفي وقت سابق "الأحد" كتب مستشار الرئيس الأوكراني ومساعده ميخائيلو بودولياك على تويتر أن روسيا توقفت عن توجيه "الإنذارات" وبدلاً من ذلك "تستمع بدقة إلى مواقفنا".

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "السبت" أن روسيا تبنت "نهجاً مختلفاً جوهرياً" في المحادثات.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إن هناك "بعض التحولات الإيجابية" في الحوار والمفاوضات تجرى بشكل شبه يومي.



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