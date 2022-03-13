أوكرانيا: روسيا تحاول عزل العاصمة كييف من الشرق

المصدر: د ب ا

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ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قوات روسية تحاول عزل كييف، من الشرق، بالإضافة إلى نقاط وصول أخرى، في إطار حصارها، للعاصمة.

وأضافت الهيئة في كييف أن وحدات روسية عبرت طريق "إي.95"، في اتجاه ضاحيتي "برواري" و"بوروسبيل"، بينما كانت روسيا تحشد أيضا قواتها إلى الشمال الغربي والشمال الشرقي من المدينة.

وتابعت الهيئة أن الجيش الروسي يرسل أيضا قوات احتياطية.

ويتم الآن نقل الجنود، الذين تم نشرهم بالفعل للحفاظ على السلام، في منطقة "ناجورنو-كاراباخ" المتنازع عليها في القوقاز، والتي تطالب بها أذربيجان وأرمينيا، إلى أوكرانيا.

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