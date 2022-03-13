لأول مرة .. روسيا تعين عمدة لمدينة ميليتوبول الأوكرانية

المصدر: د ب ا

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عينت روسيا عمدة لإحدى المدن الأوكرانية التي سيطرت عليها، وذلك لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي.

وتم تعيين النائبة المحلية الموالية لروسيا جالينا دانلشينكو عقب اختطاف القوات الروسية لعمدة مدينة ميليتوبول المنتخب إيفان فيدوروف، وفقا لكييف.

ودعت دانلشينكو سكان المدينة" للتكيف مع الواقع الجديد".

وطالبت السكان بوقف التظاهر ضد القوات الروسية، مؤكدة أنه مازال هناك أشخاص في المدينة سوف يحاولون زعزعة استقرار " الوضع والقيام بأعمال استفزازية ".

وتعتزم دانلشينكو تشكيل لجنة اختيار شعبية لحل قضايا المدينة، التي يقطن بها نحو 150 ألف نسمة، ومنطقة ميليتوبول.

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