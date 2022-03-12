احتجاز يخت ثمنه 530 مليون يورو لأحد الأثرياء الروس في إيطاليا

المصدر: د ب ا

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احتجزت السلطات الإيطالية القبض على يخت ضخم آخر يمتلكه أحد المليارديرات الروس.

وتقدر قيمة هذا اليخت بحوالي 530 مليون يورو ويحمل اسم "اليخت الشراعي إيه" في ميناء تريستي شمالي البحر الأدرياتيكي.

وأكدت الحكومة في روما اليوم السبت أن مسؤولي الشرطة المالية الإيطالية قاموا بإيقافه أمس الجمعة.

ويعد هذا اليخت الذي يبلغ طوله حوالي 143 مترا ويتسع لثلاثة أفراد هو أكبر يخت شراعي في العالم.

وتم بناء اليخت بواسطة حوض بناء السفن الألماني نوبيسكروج، وينسب إلى ملياردير الفحم الروسي أندريه ميلينشينكو، الذي تم وضعه على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

كانت شرطة الرقابة المالية الإيطالية ألقت القبض أيضا على يخت روسي آخر مشتبه به في الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن المخابرات الأمريكية وكذلك السلطات الإيطالية تتحقق حاليا مما إذا كان اليخت الضخم "شهرزاد" الذي رسا في مارينا دي كارارا في مقاطعة توسكانا مملكوكا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الصحيفة أن هناك إشارات على ذلك، لكن شركة اليخوت الفاخرة الإيطالية سي جروب التي تعمل حاليا على بناء سفينة يبلغ طولها 140 مترا في حوض جاف، قالت إن الوثائق تثبت أن بوتين ليس المالك.

ومع ذلك فليس لدى السلطات أدنى شك في أن اليخت الشراعي ينتمي إلى ميلنيشنكو الذي وضع على قائمة العقوبات التي أعدها الاتحاد الأوروبي بعد يوم واحد من عيد ميلاده الخمسين هذا الأسبوع.



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