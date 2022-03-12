السكك الحديدية الألمانية تتيح التنقل المجاني لـ100 ألف لاجئ أوكراني

المصدر: وام

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أعلن متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، اليوم السبت، إتاحة التنقل المجاني لنحو 100 ألف لاجئ من أوكرانيا داخل ألمانيا، وإلى الدول المجاورة، خلال عطلة نهاية الحالية.

وأوضح المتحدث أن اللاجئين يتوجهون بالدرجة الأولى إلى تجمعات سكانية ألمانية مثل ميونخ وبرلين وكولونيا وفرانكفورت وهامبورج وبريمن، كما استخدم عدد كبير من اللاجئين تذكرتهم للسفر إلى فرنسا وسويسرا وهولندا.

وخلال زيارة لكوركتسوفا على الحدود البولندية الأوكرانية، قال رئيس الشركة ريشارد لوتس إن "الأخبار المحزنة والصور المأساوية القادمة من أوكرانيا أثرت فينا بشكل استثنائي، فالناس يفرون من الحرب، ويرغبون أن يكونوا وأحبابهم في مكان آمن".

ووصف لوتس إبداء الاستعداد للمساعدة من جانب العاملين في شركته بالأمر البديهي.

ويمكن للاجئين القادمين من أوكرانيا استخدام قطارات الرحلات الخارجية البعيدة، للسفر من بولندا والنمسا والتشيك إلى ألمانيا (في برلين ودريسدن ونورنبرج وميونخ)، بدون تذكرة، وبعد ذلك يمكنهم استخدام تذاكر "ساعدوا أوكرانيا" المجانية لرحلاتهم البعيدة والقريبة التالية داخل ألمانيا وإلى دول أوروبية مثل فرنسا وهولندا وسويسرا.

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