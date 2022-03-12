روسيا تحذر فنلندا والسويد من "عواقب" الانضمام لحلف الأطلسي

المصدر: البيان

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هدد مسؤول بوزارة الخارجية الروسية فنلندا والسويد، برد لم يحدده على وجه الدقة، حال انضمام أي من الدولتين لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن المسؤول الروسي، سيرجي بيلاييف، تحذيره من عواقف عسكرية وسياسية حال انضمام فنلندا أو السويد، غير المنحازتين، للحلف العسكري.

وأوضح بيلاييف، الذي يشغل منصب مدير الإدارة الأوروبية الثانية بالخارجية الروسية، إن عدم وجود فنلندا والسويد داخل الحلف يشكل "عاملا مهما لضمان الأمن والاستقرار في شمال أوروبا،" بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت. وأوضح أن من السابق لأوانه مناقشة أي إجراءات للرد في الوقت الحالي.

وكان رئيس وزراء السويد هدأ في وقت سابق هذا الأسبوع التوقعات بشأن أي محاولة من جانب بلاده في المستقبل القريب للانضمام للحلف، وقال إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التوتر في أوروبا.



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