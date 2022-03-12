محادثة جديدة بين ماكرون وشولتس وبوتين حول الحرب الروسية الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أعلن قصر الإليزيه اليوم السبت أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون والمستشار الألماني أولاف شولتس يجريان محادثة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، غداة قمة فرساي.

أجرى المسؤولون الثلاثة محادثة هاتفية الخميس طالبت خلالها فرنسا وألمانيا "روسيا بوقف إطلاق نار فوري".

منذ لقاء ماكرون وبوتين في الكرملين في 7 فبراير، أجرى الرئيس الفرنسي تسعة اتصالات مع نظيره الروسي، بما فيها اتصال الخميس، بحسب الاليزيه.

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