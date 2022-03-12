روسيا : دمرنا 3491 من منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها قامت بتدمير 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في بيان له إن القوات الروسية استهدفت صباح اليوم السبت بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة عددا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة كييف، والمركز الرئيسي للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية في منطقة بروفوري بشرق العاصمة،بحسب ما اوردته قناة "أر تي عربية"الروسية.

وأضاف كوناشينكوف أنه خلال اليوم الماضي أسقط سلاح الجو والدفاع الجوي التابعين للقوات الفضائية الروسية 5 طائرات مسيرة في الجو، اثنتان منها من طراز تي بي - 2 بيرقدار ، إضافة إلى صاروخ تكتيكي طراز توشكا - يو.

وأصاب الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش 145 منشأة تابعة للقوات الأوكرانية، بما فيها ثلاث منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز بوك إم -1و8 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و5 مستودعات للذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و78 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

وحسب البيان، فإن حصيلة الأهداف التي تم تدميرها منذ بداية العملية تضم 123 طائرة مسيرة، و1127 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و115 راجمة صواريخ، و423 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و934 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز