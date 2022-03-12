إليزابيث الثانية لن تحضر الاثنين قداس يوم الكومنولث

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية مساء أمس الجمعة أنها لن تحضر الاثنين قداس يوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر في لندن، كما كان مخططا.

ومن المتوقع أن يحضر القداس نحو 1500 شخص لإحياء اليوم السنوي للكومنولث، الذي داومت الملكة، التي يناهز عمرها 96 عاما، على المشاركة فيه.

وقال قصر باكنغهام في بيان إن "الملكة طلبت من أمير ويلز تمثيل صاحبة الجلالة في قداس الكومنولث في كنيسة وستمنستر الاثنين"، مضيفًا أن الملكة "ستواصل ارتباطات أخرى مقررة، بما في ذلك ارتباطات شخصية في الأسبوع المقبل".

ولم يذكر القصر أي سبب لإلغاء حضورها.

وكانت هذه المناسبة أول حدث كبير ينتظر أن تشارك فيه الملكة بعد أشهر من القلق على صحتها، وبعد ثلاثة أسابيع على إصابتها بكوفيد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز